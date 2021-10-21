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Lucknow News: नगर में आज

Sun, 08 Nov 2026 12:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:25 AM IST
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today in city
मां काली पूजा
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कैंटोनमेंट पूजा एवं सेवा समिति की ओर से मां काली की पूजा सदर बाजार के दुर्गाबाड़ी उस्मान रोड में रात 11 बजे।

09 नवंबर के कार्यक्रम
निर्वाण महोत्सव
जैन धर्म के अनुयायियों की ओर से भगवान महावीर स्वामी का 2553 वां निर्वाण महोत्सव डालीगंज के जैन मंदिर में सुबह 8 बजे।
उत्तराखंड महोत्सव
14 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ बीरबल साहनी मार्ग पर गोमती तट पर सुबह 11 बजे।

10 नवंबर के कार्यक्रम
स्वदेशी संकल्प दिवस
स्वदेशी व्यापारी मंच एवं अन्य संगठनों की ओर से स्वदेशी संकल्प दिवस हजरतगंज में गांधी प्रतिमा पर 11 बजे।
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