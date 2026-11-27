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निगोहां के रंजीतखेड़ा गांव निवासी खुशीराम (46) बृहस्पतिवार शाम मजदूरी करके बाइक से हेलमेट लगाकर घर लौट रहे थे। वह निगोहां कस्बा स्थित आरजी होटल के पास पहुंचे थे तभी रायबरेली की ओर जा रहा तेज रफ्तार डंपर उनकी बाइक से पीछे से टकरा गया। खुशीराम बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े और डंपर उन्हें रौंदते हुए निकल गया। खुशीराम के परिवार में पत्नी सीमा, बेटी रागिनी और बेटा अनमोल हैं। थानाध्यक्ष रवींद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने डंपर कब्जे में ले लिया है। आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।उधर, महिंगवा के कुम्हरावां रोड भड़सर गांव के पास बृहस्पतिवार रात आठ बजे बाइक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में महिंगवा के सुवंशीपुर गांव निवासी बाइक सवार अजीत यादव (46) की मौत हो गई। थाना प्रभारी राधेश्याम मौर्य ने बताया कि घटना के समय अजीत शराब के नशे में थे। वह बिना हेलमेट सड़क पर बाइक चला रहे थे।वहीं, माल के राजगढ़ निवासी किसान सूरजबली (55) बृहस्पतिवार शाम 4:30 बजे बाइक से शादी समारोह में जाने के लिए निकले थे। करीब छह बजे बरगदिया चौराहे के पास वह बाइक मोड़ रहे थे। इसी दौरान माल से बरगदिया की ओर जा रहे मवई खुर्द निवासी मोनू की बाइक उनसे टकरा गई। टक्कर लगने से दोनों लोग उछलकर दूर जा गिरे। पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। यहां सूरजबली की मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी सुरसाता और दो बेटे मोहित व मनीष हैं। कार्यवाहक इंस्पेक्टर सच्चिदानंद ने बताया कि घरवालों ने अभी तक कोई तहरीर नहीं दी है।