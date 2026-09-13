Lucknow News: इटौंजा के बाढ़ प्रभावित गांवों में चलेंगी तीन नावें, हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम

एडीएम राजस्व राकेश सिंह ने बताया कि गांवों में लगभग 200 मीटर तक सड़क पर पानी है। स्कूली बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं इन नावों से सुविधाजनक आवागमन कर सकेंगे। मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि लासा गांव की तरह सुल्तानपुर और बहादुरपुर गांव की सड़क ऊंची की जाए। इसके लिए हफ्ते भर में प्रस्ताव बनाएं। ग्रामीणों ने एक बार फिर बाढ़ के पानी की निकासी के लिए इटौंजा माल रोड पर डाट पुलिया बनवाने की मांग डीएम से दोहराई है। निरीक्षण में सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन, राजस्व विभाग के अधिकारी और एसीपी शामिल थे।