Lucknow News: घर में घुसे चोर ने महिला पर चाकू से किया हमला, पड़ोसी ने दबोचा
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 31 Aug 2026 02:13 AM IST
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लखनऊ। पारा के चंद्रोदय नगर में 28 अगस्त की रात घर में घुसे चोर ने प्रियंका वर्मा पर चाकू से हमला कर दिया। चीखपुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
प्रियंका वर्मा ने बताया कि रात करीब नौ बजे वह घर में अकेली थीं। इसी दौरान एक युवक घर में घुस आया। उसे देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर आरोपी ने चाकू से उन पर हमला कर दिया और भागने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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प्रियंका वर्मा ने बताया कि रात करीब नौ बजे वह घर में अकेली थीं। इसी दौरान एक युवक घर में घुस आया। उसे देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर आरोपी ने चाकू से उन पर हमला कर दिया और भागने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और आरोपी को पकड़ लिया। लोगों ने उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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