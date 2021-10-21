Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Theft committed to pay installments; two accused arrested

Lucknow News: किस्त भरने के लिए की चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

Sun, 08 Nov 2026 01:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Theft committed to pay installments; two accused arrested
लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार के अलकनंदा अपार्टमेंट में चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी गौरव बाजपेई के अनुसार पकड़े गए आरोपी सुल्तानपुर के कूढेभार का रहने वाला रितिक तिवारी और अयोध्या के हैदरगंज का निवासी बृजेश तिवारी है। मामले में सत्य शरण सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की और शनिवार को सेक्टर-4 स्थित ईदगाह के पास दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में रितिक ने बताया कि उसने बाइक की किस्त भरने के लिए चोरी की थी। दोनों टहलते हुए अलकनंदा अपार्टमेंट पहुंचे थे। वे लिफ्ट से पहले 10वीं मंजिल पर गए और फिर नीचे उतरते समय आठवीं मंजिल पर सत्य शरण के बंद फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी की। चोरी के करीब पांच मिनट बाद सत्य शरण का बेटा आ गया, जिससे वे मौके से भाग निकले। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों एक निर्माणाधीन मकान में सुरक्षाकर्मी की नौकरी करते थे। रितिक पर सात और बृजेश पर दो मामले पहले से दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed