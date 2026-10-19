Lucknow News: पुलिस रेडियो मुख्यालय में तैनात कर्मी के घर चोरी

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ब्रजेंद्र के मुताबिक, वह अवकाश पर गए थे। 15 अक्तूबर को घर लौटे तो मुख्य द्वार खोलने के बाद ड्रॉइंग रूम समेत अन्य कमरों के ताले टूटे मिले। जांच करने पर अलमारी और बेड में रखी नकदी व कीमती सामान गायब मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकीपुरम इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है।

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गुडंबा। जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर-छह निवासी और पुलिस रेडियो मुख्यालय में तैनात ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी के मकान के ताले तोड़कर चोर नकदी और कीमती सामान चुरा ले गए। पीड़ित ने जानकीपुरम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।