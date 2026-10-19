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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Theft at the home of a staff member posted at the Police Radio Headquarters

Lucknow News: पुलिस रेडियो मुख्यालय में तैनात कर्मी के घर चोरी

Mon, 19 Oct 2026 01:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 19 Oct 2026 01:31 AM IST
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Theft at the home of a staff member posted at the Police Radio Headquarters
गुडंबा। जानकीपुरम विस्तार के सेक्टर-छह निवासी और पुलिस रेडियो मुख्यालय में तैनात ब्रजेंद्र कुमार अवस्थी के मकान के ताले तोड़कर चोर नकदी और कीमती सामान चुरा ले गए। पीड़ित ने जानकीपुरम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
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ब्रजेंद्र के मुताबिक, वह अवकाश पर गए थे। 15 अक्तूबर को घर लौटे तो मुख्य द्वार खोलने के बाद ड्रॉइंग रूम समेत अन्य कमरों के ताले टूटे मिले। जांच करने पर अलमारी और बेड में रखी नकदी व कीमती सामान गायब मिला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकीपुरम इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से चोरों की तलाश की जा रही है।
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