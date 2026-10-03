Lucknow News: तीन माह पहले रची थी हत्या की साजिश, ऑनलाइन मंगवाई थी रिंच

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थाना प्रभारी विवेक चौधरी ने बताया कि आरोपी किशोर मां-पिता से नफरत करता था। उसने मां की हत्या करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसने ऑनलाइन रिंच और मिर्च स्प्रे मंगवाया था। बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे वह रिंच लेकर अपने फ्लैट से निकला। उसने मां को फोन करके उनके अकेले होने की पुष्टि की। साथ ही उसने चाय पीने की इच्छा जताई। मां ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया था। दोनों चाय पी ही रहे थे कि किशोर ने मां के मुंह पर चिली सॉस फेंक दिया। फिर उसने जेब से रिंच निकालकर मां के सिर पर वार किया। इस वार से मां का सिर फट गया। मां जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन किशोर उन्हें जान जाने तक पीटता रहा। बाद में हॉर्मोनल बदलाव के कारण वह खून देखकर घबरा गया। उसने पिता और पुलिस को घटना की सूचना दी।तीन माह पहले मां-पिता पर दर्ज कराई थी शिकायतआरोपी के पिता ने बताया कि वह और पत्नी कभी बेटे को छू देते थे तब वह भड़क जाता था। उसे लगता था कि वह लड़की है और लड़कियों की तरह ही व्यवहार करता था। तीन माह पहले उसने चाइल्ड वेलफेयर में उनके और पत्नी के खिलाफ बैड टच का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया था। पिता ने बताया कि उन्होंने जब में बेटे के मानसिक रोगी होने की मेडिकल रिपोर्ट पेश की तो चाइल्ड वेलफेयर ने महिला पुलिस की निगरानी में मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने को कहा था। हालांकि पत्नी इस बात पर राजी नहीं हुई थी कि बेटे को रोजाना इंजेक्शन लगे और उसे दर्द हो।