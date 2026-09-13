Lucknow News: रबी-उस्सानी का चांद नहीं दिखा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:26 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:26 AM IST
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लखनऊ। मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के सदर एवं इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि 12 सितंबर को रबी-उल-अव्वल की 29 तारीख को रबी-उस्सानी का चांद नहीं दिखा। लिहाजा रबी-उस्सानी की पहली तारीख अब 14 सितंबर को होगी। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नईमुर्रहमान सिद्दीकी, मरकजी रुइयत-ए-हिलाल कमेटी के अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल इरफान मोहम्मद ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी चांद दिखाई नहीं देने की पुष्टि करते हुए 14 सितंबर को रबीउस्सानी की पहली तारीख घोषित की है।
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