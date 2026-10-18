Lucknow News: महिषासुर मर्दिनी के मंचन से गूंजा नारी शक्ति का संदेश

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विद्यार्थियों ने महिषासुर मर्दिनी लघु नाटिका के मंचन से नारी शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया। प्रभावशाली अभिनय और संवादों के जरिये मां दुर्गा और महिषासुर के प्रसंग को जीवंत किया गया। इसके बाद छात्राओं ने मां दुर्गा के नौ स्वरूपों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। पारंपरिक परिधानों में विद्यार्थियों की गरबा और डांडिया प्रस्तुति ने समारोह में उत्साह भर दिया।कुलपति ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं। इस अवसर पर छात्र अधिष्ठाता प्रो. अमिता कनौजिया, चीफ प्रोवोस्ट प्रो. आशीष अवस्थी, अतिरिक्त कुलानुशासक प्रो. अभिषेक तिवारी और लावण्या छात्रावास की प्रोवोस्ट डॉ. मृणालिनी सहित शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे।