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Lucknow News: महिषासुर मर्दिनी के मंचन से गूंजा नारी शक्ति का संदेश

Sun, 18 Oct 2026 02:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 02:16 AM IST
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The message of women's power resonated through the performance of Mahishasura Mardini
लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपल
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
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विद्यार्थियों ने महिषासुर मर्दिनी लघु नाटिका के मंचन से नारी शक्ति और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया। प्रभावशाली अभिनय और संवादों के जरिये मां दुर्गा और महिषासुर के प्रसंग को जीवंत किया गया। इसके बाद छात्राओं ने मां दुर्गा के नौ स्वरूपों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया। पारंपरिक परिधानों में विद्यार्थियों की गरबा और डांडिया प्रस्तुति ने समारोह में उत्साह भर दिया।
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कुलपति ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं। इस अवसर पर छात्र अधिष्ठाता प्रो. अमिता कनौजिया, चीफ प्रोवोस्ट प्रो. आशीष अवस्थी, अतिरिक्त कुलानुशासक प्रो. अभिषेक तिवारी और लावण्या छात्रावास की प्रोवोस्ट डॉ. मृणालिनी सहित शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपल

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपल

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपल

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपल

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपल

लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर स्थित लावण्या हॉल में शनिवार को नवरात्र और विजयादशमी के उपल

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