Lucknow News: मैगजीन निकल गई है, कुछ नहीं होगा... कहते हुए दबाया ट्रिगर, मौत

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एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मुताबिक, घटना रात करीब 11 बजे की है। यसार्थ पिस्ताैल लेकर घर पहुंचे थे और पत्नी को दिखा रहे थे। मैगजीन गिरने के बाद उन्होंने समझा कि पिस्ताैल में कारतूस नहीं है। उन्होंने कनपटी पर पिस्ताैल लगाकर कहा कि मैगजीन निकल गई है, कुछ नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। गोली उनकी कनपटी के आरपार निकल गई और वह खून से लथपथ होकर गिर पड़े। पत्नी के शोर मचाने पर परिजन कमरे में पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।एडीसीपी ने बताया कि यसार्थ अर्जुनगंज स्थित एक मंदिर की देखरेख करते थे। उन्हें अवैध पिस्ताैल कहां से मिली, इसकी जांच की जा रही है। अतिरिक्त निरीक्षक विनोद पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।सात साल में दूसरे बेटे की मौत से परिवार सदमे मेंयसार्थ ने चार साल पहले ज्योति से प्रेम विवाह किया था। परिवार में पिता शिवशरण यादव, मां मीरा भी हैं। चाचा शंकर शरण के मुताबिक, करीब सात साल पहले यसार्थ के बड़े भाई सत्यार्थ की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब दूसरे बेटे की मौत से माता-पिता गहरे सदमे में हैं। परिवार की एक बेटी की शादी हो चुकी है। घटना के बाद पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।