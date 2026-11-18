नगर निगम का यह दो मंजिला जोनल ऑफिस एक साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद भी इसकी लिफ्ट आए दिन खराब रहती है। इस बार चार दिन से यह बंद है। इन दिनों जनगणना का भी काम चल रहा है। ऐसे में इस काम में लगे कर्मचारी भी आ रहे हैं। उनको जनगणना से जुड़ी सामग्री बांटी जा रही है। लिफ्ट खराब होने से उसके लिए अब काउंटर नीचे ही लगा दिया गया है।नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री शमील एखलाक और कर्मचारी नेता मोहम्मद रेहान ने बताया कि कहने को तो ऑफिस हाईटेक है मगर आए दिन यहां पर कुछ न कुछ समस्या रहती है। कभी पीने का पानी नहीं आता, कभी एसी से पानी टपकने लगता है। फॉल्स सीलिंग गिरने का डर भी बना रहता है। इस बारे में जोनल अधिकारी अजीत राय ने बताया कि लिफ्ट बंद होने की जानकारी मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक को भेज दी गई है।