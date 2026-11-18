Lucknow News: चार दिन से बंद नगर निगम जोन-तीन के ऑफिस की लिफ्ट
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:47 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:47 AM IST
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लखनऊ। नगर निगम के जोन-तीन ऑफिस की लिफ्ट चार दिन से बंद पड़ी है। इससे गृहकर व अन्य कार्य से आने वाले बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नगर निगम का यह दो मंजिला जोनल ऑफिस एक साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद भी इसकी लिफ्ट आए दिन खराब रहती है। इस बार चार दिन से यह बंद है। इन दिनों जनगणना का भी काम चल रहा है। ऐसे में इस काम में लगे कर्मचारी भी आ रहे हैं। उनको जनगणना से जुड़ी सामग्री बांटी जा रही है। लिफ्ट खराब होने से उसके लिए अब काउंटर नीचे ही लगा दिया गया है।
नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री शमील एखलाक और कर्मचारी नेता मोहम्मद रेहान ने बताया कि कहने को तो ऑफिस हाईटेक है मगर आए दिन यहां पर कुछ न कुछ समस्या रहती है। कभी पीने का पानी नहीं आता, कभी एसी से पानी टपकने लगता है। फॉल्स सीलिंग गिरने का डर भी बना रहता है। इस बारे में जोनल अधिकारी अजीत राय ने बताया कि लिफ्ट बंद होने की जानकारी मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक को भेज दी गई है।
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नगर निगम का यह दो मंजिला जोनल ऑफिस एक साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद भी इसकी लिफ्ट आए दिन खराब रहती है। इस बार चार दिन से यह बंद है। इन दिनों जनगणना का भी काम चल रहा है। ऐसे में इस काम में लगे कर्मचारी भी आ रहे हैं। उनको जनगणना से जुड़ी सामग्री बांटी जा रही है। लिफ्ट खराब होने से उसके लिए अब काउंटर नीचे ही लगा दिया गया है।
नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री शमील एखलाक और कर्मचारी नेता मोहम्मद रेहान ने बताया कि कहने को तो ऑफिस हाईटेक है मगर आए दिन यहां पर कुछ न कुछ समस्या रहती है। कभी पीने का पानी नहीं आता, कभी एसी से पानी टपकने लगता है। फॉल्स सीलिंग गिरने का डर भी बना रहता है। इस बारे में जोनल अधिकारी अजीत राय ने बताया कि लिफ्ट बंद होने की जानकारी मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक को भेज दी गई है।
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