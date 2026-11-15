Lucknow News: फोरेंसिक टीम विवेचना में शामिल करेगी अपनी रिपोर्ट, बढ़ेंगी श्रद्धा की मुसीबतें

फोरेंसिक टीम को सीन रिक्रिएशन के दौरान कई ऐसे बिंदु मिले हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आरोपियों और गवाहों के बयानों से मेल नहीं खा रहे हैं। टीम अब शिवा के गिरने और डमी के गिरने के तरीके का मिलान सिद्ध करेगी। दरअसल, शिवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 90 फीसदी चोटें शरीर के पिछले हिस्से पर थीं। टीम ने जब हत्या की स्थिति में डमी फेंकी तो वह शिवा के गिरने की जगह के पास गिरी। वहीं, आत्महत्या की स्थिति में फेंकी गई डमी उस स्थान से काफी दूर गिरी। फोरेंसिक टीम अब दोनों स्थानों की भिन्नता का विश्लेषण कर रही है।