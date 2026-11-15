Lucknow News: साकेत और अर्नव ने उत्तराखंड को संभाला

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अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कर्नाटक ने टॉस जीतकर उत्तराखंड को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। टीम के गेंदबाजों ने यह फैसला सही साबित करते हुए शुरुआत में विकेट झटके, लेकिन साकेत और अर्नव की जोड़ी ने संभलकर खेलते हुए टीम के आंकड़े को 150 रनों के पार पहुंचाया। साकेत 72 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 58 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अर्नव ने 88 रन पर आउट होने से पहले 203 गेंदों का सामना करते हुए दस आकर्षक चौके जमाए।इसके बाद ध्रुव रावत ने भी टिककर बल्लेबाजी करते हुए 87 गेंदों पर 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। कर्नाटक की ओर से विदित एस ने 48 रन देकर तीन विकेट झटके, जबकि आयुष और प्रीतम दो-दो विकेट लेने में सफल रहे।गोवा की सतर्क शुुरुआतट्रॉफी के तहत इकाना बी ग्राउंड में खेले गए दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने आई गोवा ने राजस्थान के खिलाफ सतर्क शुरुआत करते हुए पांच विकेट खोकर 177 रन बनाए। शनिवार को राजस्थान के गेंदबाजों ने कुल 86 ओवर गेंदबाजी की। गोवा की ओर से सलामी बल्लेबाज युवराज ने एक छोर संभाला और 275 गेंद खेलकर 13 चौकों की मदद से 91 रन पर नाबाद रहे। टीम से मध्यक्रम से वंश ने 151 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 57 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। राजस्थान की ओर से अनंजय शर्मा ने 49 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।67 पर बंधा छत्तीसगढ़ का पुलिंदाजीसीआरजी ग्राउंड में विजय मर्चेंट ट्रॉफी के तहत छत्तीसगढ़ का सामना महाराष्ट्र से हुआ। मुकाबले में दोनों ही टीमों की पहली पारी पहले दिन ही आउट हो गई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी छत्तीसगढ़ ने महज एक रन के योग पर शीर्षक्रम के तीन बल्लेबाज खो दिए। खराब शुरुआत के चलते टीम उबर न सकी और 34.5 ओवर में महज 67 रन पर सिमट गई। उज्ज्वल कुमार (नाबाद 47 रन को छोड़कर अन्य कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। इसके अलावा पांच बल्लेबाज तो अपना खाता भी नहीं खोल सका। महाराष्ट्र से श्रेयांश बहुतुले ने पांच बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जबकि सार्थक और कुशाग्र ने दो-दो विकेट झटके। जवाब में महाराष्ट्र की टीम भी खराब शुरुआत से नहीं उबर सकी और 55वें ओवर में 94 रन पर लुढ़क गई। मुत्जबा सैयद ने 31 और अर्नव पाटिल ने 28 रन का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ से आदित्य ने पांच और चंद्र साहू ने चार बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई।