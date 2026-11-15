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Lucknow News: गाड़ी तेज रफ्तार में चलाने से मना करने पर युवक को लोहे की रॉड से पीटा

Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 15 Nov 2026 01:55 AM IST
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A young man was beaten with an iron rod after he objected to the vehicle being driven at high speed
लखनऊ। गुडंबा के मड़ियांव स्थित सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-ए में कॉलोनी के अंदर तेज रफ्तार से एसयूवी चलाने का विरोध करना मनोज कुमार गुप्ता को भारी पड़ गया। आरोप है कि एसयूवी सवार चार युवकों ने लोहे की रॉड और ईंट-पत्थरों से उन पर हमला कर दिया। इससे उनके सिर, मुंह और पसलियों में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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मनोज के मुताबिक, आठ नवंबर की रात करीब 1:20 बजे वह घर के सामने बच्चों के साथ फुलझड़ी जला रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार एसयूवी उनकी ओर से गुजरी। उन्होंने चालक को धीमी गति से गाड़ी चलाने की हिदायत दी तो श्रेयांस, अमान मोटा, मुन्ना और शुभम कनौजिया ने गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। शोर सुनकर लोग जुटे तो आरोपी भाग निकले। आरोप है कि अगले दिन आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर उनके बच्चों को गाड़ी से कुचलने की धमकी दी। इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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