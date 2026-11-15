Lucknow News: सात दिन तक बुजुर्ग को टरकाया, फिर दर्ज की चोरी की एफआईआर

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इम्तियाज अहमद सिद्दीकी के मुताबिक वह सरकारी कॉलेज में प्राचार्य रह चुके हैं। वह छह नवंबर को परिवार के साथ अंबेडकरनगर के टांडा में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। सात नवंबर की शाम लौटे तो घर के चारों कमरों के ताले टूटे मिले। अलमारियों का सामान बिखरा था। चोर बिजली के खंभे के सहारे घर में घुसे थे। चोरों ने चार सीसीटीवी कैमरों के तार काटकर उन्हें डीवीआर से अलग कर दिया और डीवीआर उठा ले गए।पीड़ित के मुताबिक, चोर सोने के दो कान के टॉप्स, चांदी की एक जोड़ी पायल, दस हजार रुपये और करीब पांच हजार रुपये की आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले गए। पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों में चोरों की गतिविधियां कैद हुई हैं।इम्तियाज का आरोप है कि उन्होंने सात नवंबर को टेढ़ी पुलिया चौकी प्रभारी सौरभ सिंह को तहरीर दी थी, लेकिन उन्हें लगातार टरकाया जाता रहा। इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है।