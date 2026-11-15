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Lucknow News: हाईकोर्ट में चेकिंग के समय तमंचे के साथ पकड़ा गया सिपाही

Sun, 15 Nov 2026 01:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 15 Nov 2026 01:56 AM IST
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Constable caught with a handgun during a security check at the High Court
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के गेट नंबर छह पर शुक्रवार को चेकिंग के दौरान एक हेड कांस्टेबल को तमंचे के साथ पकड़ा गया। गेट पर तैनात दरोगा ने आरोपी के खिलाफ विभूतिखंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
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गेट पर तैनात दरोगा शिवपाल गौतम के मुताबिक, दोपहर करीब एक बजे बैगेज स्कैनर पर सिपाही सुधीर सिंह राणा ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान उन्नाव के सरोसी निवासी हेड कांस्टेबल बाल गोविंद कुशवाहा वहां पहुंचे। उनका बैग स्कैनर से गुजरा तो मॉनीटर पर संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। बैग खुलवाने पर उसमें तमंचा मिला। हेड कांस्टेबल तमंचा रखने का कारण नहीं बता सके। इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
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