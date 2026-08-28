Lucknow News: कल रक्षामंत्री करेंगे फ्रेगरेंस पार्क का लोकार्पण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:39 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:39 AM IST
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लखनऊ। पुराने शहर में घंटाघर के पास बना फ्रेगरेंस पार्क शनिवार से खुल जाएगा। सांसद व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण समारोह के दौरान लाला लाजपत राय और शहीद भगत सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा।
एलडीए की ओर से बनाए गए पार्क में 50 से अधिक प्रकार के सुगंधित फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इनमें चंपा, चमेली, बेला, रातरानी, गुलाब, रजनीगंधा आदि शामिल हैं। पार्क परिसर में स्थापित प्रतिमाएं युवाओं में देशभक्ति बढ़ाएंगी। लोकार्पण समारोह के लिए एलडीए की ओर से तैयारी भी की जा रही है। पार्क लोकार्पण से पहले रक्षा मंत्री बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर एक बजे विशाल खंड, गोमती नगर में सीनियर सिटीजन होम भवन का उद्घाटन करेंगे।
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एलडीए की ओर से बनाए गए पार्क में 50 से अधिक प्रकार के सुगंधित फूलों के पौधे लगाए गए हैं। इनमें चंपा, चमेली, बेला, रातरानी, गुलाब, रजनीगंधा आदि शामिल हैं। पार्क परिसर में स्थापित प्रतिमाएं युवाओं में देशभक्ति बढ़ाएंगी। लोकार्पण समारोह के लिए एलडीए की ओर से तैयारी भी की जा रही है। पार्क लोकार्पण से पहले रक्षा मंत्री बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर एक बजे विशाल खंड, गोमती नगर में सीनियर सिटीजन होम भवन का उद्घाटन करेंगे।
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