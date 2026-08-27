फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The day after the robbery, the farmer himself got two of the accused caught

Lucknow News: लूट के अगले दिन किसान ने दो आरोपियों को खुद पकड़वाया

Thu, 27 Aug 2026 02:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 27 Aug 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
The day after the robbery, the farmer himself got two of the accused caught
गुडंबा। कांधी कुर्सी निवासी किसान राजकिशोर और उनके साथी ललित सिंह को मंगलवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया। दोनों को अतरौली के जंगल में ले जाकर 30 हजार रुपये लूट लिए गए। पीड़ितों का आरोप है कि घटना की सूचना डायल 112 पर देने के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बुधवार को राजकिशोर ने लूट में शामिल दो युवकों को पहचानकर पकड़ लिया। राहगीरों की मदद से दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
विज्ञापन

राजकिशोर के मुताबिक, मंगलवार शाम वह ललित सिंह के साथ कोल्ड स्टोरेज से 30 हजार रुपये लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। सृष्टि अपार्टमेंट के पास छह युवकों ने उनकी बाइक रोक ली। आरोप है कि बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट की और फिर अलग-अलग बाइकों पर बैठाकर अतरौली के जंगल में ले गए। वहां दोनों से 30 हजार रुपये छीन लिए गए।
विज्ञापन

राजकिशोर ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। करीब डेढ़ घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को चौकी ले गई। उनका आरोप है कि वहां शिकायत दर्ज नहीं की गई। बुधवार को वह साथी के साथ सेक्टर-जे चौकी जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें लूट में शामिल दो युवक दिखाई दिए। उन्होंने दोनों को पहचान लिया और राहगीरों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed