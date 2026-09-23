Lucknow News: टाइल्स कारीगर का शव फंदे से लटका मिला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 23 Sep 2026 02:35 AM IST
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सरोजनीनगर। अमौसी निवासी टाइल्स कारीगर रवि धीमान (19) का शव मंगलवार सुबह उनके कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस इसे प्रथमदृष्टया आत्महत्या मान रही है।
सरोजनीनगर इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के मुताबिक, उन्नाव के धानीखेड़ा निवासी रवि धीमान चार साल से अमौसी में शिवांशु सिंह के मकान में किराये पर रहते थे। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे किरायेदार कुलदीप ने रवि का कमरा खुला पाया। उनका शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका था। सूचना पर पुलिस, मकान मालिक और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
रवि के परिजन गांव से आए, जो पहले पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं थे। पुलिस ने उन्हें समझाकर पोस्टमार्टम के लिए राजी किया। इंस्पेक्टर के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है पर कारण अज्ञात है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। रवि के परिवार में पिता सुंदरलाल, मां और दो छोटे भाई अंशुल व प्रिंस हैं। रवि चारों भाई-बहनों में सबसे बड़े थे।
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सरोजनीनगर इंस्पेक्टर राजदेव प्रजापति के मुताबिक, उन्नाव के धानीखेड़ा निवासी रवि धीमान चार साल से अमौसी में शिवांशु सिंह के मकान में किराये पर रहते थे। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे किरायेदार कुलदीप ने रवि का कमरा खुला पाया। उनका शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका था। सूचना पर पुलिस, मकान मालिक और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
रवि के परिजन गांव से आए, जो पहले पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं थे। पुलिस ने उन्हें समझाकर पोस्टमार्टम के लिए राजी किया। इंस्पेक्टर के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है पर कारण अज्ञात है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। रवि के परिवार में पिता सुंदरलाल, मां और दो छोटे भाई अंशुल व प्रिंस हैं। रवि चारों भाई-बहनों में सबसे बड़े थे।
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