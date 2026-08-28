Lucknow News: गीतों की प्रस्तुतियों से भक्तिमय हुआ वातावरण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:41 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:41 AM IST
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लखनऊ। राजेंद्रनगर सि्थत निजी स्कूल में गायत्री परिवार की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। इसमें गीतों की प्रस्तुतियों से वातावरण भक्तिमय हो गया। गायत्री परिवार की ओर से इंदिरा चौरसिया एवं अनिता सोनकर ने गायत्री माता की आराधना की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक देवेंद्र कुमार, प्रधानाचार्य शशि अग्रवाल, विभोर कुमार, वरिष्ठ अध्यापक मिश्रीलाल आदि मौजूद रहे।
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