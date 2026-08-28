Lucknow News: पांच दिन बैंकिंग के लिए बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन

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फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि नवंबर-2025 से तीन माह तक कई प्रदर्शन हुए। 27 जनवरी को एक दिवसीय अखिल भारतीय हड़ताल भी की गई थी। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। फोरम की केंद्रीय समिति ने अब दोबारा संघर्ष का बिगुल बजाया है। अनिल तिवारी ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। 30 अगस्त को एक्स अभियान, तीन सितंबर को पोस्टर अभियान होगा। आठ सितंबर को काला बैज धारण होगा और 11 सितंबर को देशव्यापी बैंक हड़ताल होगी। (संवाद)

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लखनऊ। बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों ने अशोक मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग और परफॉरमेंस लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) योजना में भेदभाव समाप्त करना शामिल है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने केंद्र सरकार को लंबे संघर्ष की चेतावनी दी।