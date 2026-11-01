Lucknow News: ईटीएस मशीन से हुई थी आरोपी के मकान और आसपास के भवनों की पैमाइश, कल आ सकती है एलडीए की रिपोर्ट

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दरअसल, आरोपी के मकान में नजूल और सड़क की कितनी जमीन शामिल है, इसकी जांच के लिए एलडीए की टीम ने शुक्रवार को ईटीएस मशीन से सर्वे किया था। सर्वे में आरोपी के मकान के साथ आसपास के भवनों की जमीन भी नापी गई थी। अब सर्वे के आंकड़ों का दस्तावेजों से मिलान कर रिपोर्ट तैयार की जानी है।गौरतलब है कि तिहरे हत्याकांड के बाद मंगलवार रात एलडीए ने उच्च स्तर से मिले निर्देश पर आरोपी के मकान की दीवार गिराई थी। यह कार्रवाई सड़क की जमीन पर दीवार बनाए जाने के आधार पर की गई थी। अब नजूल की जमीन पर कब्जे की स्थिति स्पष्ट होने के बाद उसे हटाने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। एलडीए के नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि संबंधित इलाका काफी पुराना है। पैमाइश का रिकॉर्ड नहीं मिलने और मैनुअल पैमाइश में दिक्कत के चलते ईटीएस मशीन से सर्वे कराया गया था।शक्ति भवन में शिवाजी, शिवेंद्र और सुयश को दी श्रद्धांजलिलखनऊ। सआदतगंज तिहरे हत्याकांड में जान गंवाने वाले शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी और बेटी सुयश को शनिवार को शक्ति भवन में श्रद्धांजलि दी गई। विद्युत परिषद आशुलेखक संघ की ओर से आयोजित सभा में पदाधिकारियों ने तीनों को याद कर शोक व्यक्त किया। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष वीके सिंह कलहंस ने बताया कि शिवाजी तिवारी संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष थे। 26 अक्तूबर को शिवाजी, उनके भाई शिवेंद्र और बेटी सुयश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से संगठन के सदस्यों में शोक है। सभा में संघ के पदाधिकारियों ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की।