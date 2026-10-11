Lucknow News: आरोपी बोला, आए दिन की कलह से परेशान होकर पत्नी व बेटी को मार डाला

विज्ञापन

एडीसीपी दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पारिवारिक कलह से परेशान होकर पत्नी और बेटी की हत्या करने की बात कबूल की है। उसके मुताबिक, आए दिन होने वाले विवाद से वह मानसिक रूप से परेशान था और इससे छुटकारा पाना चाहता था। इसी के चलते उसने सोते समय मोबाइल चार्जर की केबल से गला कसकर दोनों की हत्या कर दी।भोलाखेड़ा निवासी रवींद्र शंकर ने बृहस्पतिवार देर रात पत्नी श्यामा दुलारी (55) और बेटी पूजा (32) की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद उसने गुजरात में रह रही बेटी रूबी को फोन कर घटना की जानकारी दी। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और खुद कृष्णानगर थाने पहुंच गया। पुलिस ने उसकी बेटी प्रिया की तहरीर पर हत्या की एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।