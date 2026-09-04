Lucknow News: डॉ. राजेश्वर सिंह की ओर से शुरू की गई 63वीं रामरथ अयोध्या यात्रा संपन्न

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यह यात्रा 27 सितंबर 2022 को राजेश्वर सिंह ने अपनी माता तारा सिंह की स्मृति में शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को निशुल्क अयोध्या धाम ले जाना है। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने श्रीरामलला के दिव्य दर्शन किए। उन्होंने अयोध्या धाम के अन्य प्रमुख मंदिरों और पवित्र स्थलों का भी दर्शन-पूजन किया। श्रद्धालुओं को रामनगरी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्राप्त हुआ। यात्रा के दौरान जलपान, भोजन और चिकित्सा सहायता जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। उन्हें रामचरितमानस, श्रीमद्भगवद्गीता और प्रसाद भी भेंट किया गया। डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल तीर्थ दर्शन कराना नहीं है। यह प्रभु श्रीराम के आदर्शों जैसे मर्यादा, त्याग, सेवा और राष्ट्रधर्म को जन-जन तक पहुंचाती है। यह नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ रही है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद परिवारों को आस्था के केंद्रों से जोड़ने का माध्यम बन रही है।

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लखनऊ। सरोजनीनगर से विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह की पहल पर 63वीं रामरथ श्रवण अयोध्या यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह यात्रा ग्राम सरसवां, अर्जुनगंज मंडल से शुरू हुई थी। इस अभियान के तहत अब तक 8,800 से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम के दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा वरिष्ठ नागरिकों, मातृशक्ति और जरूरतमंद परिवारों को प्रभु श्रीरामलला के दर्शन कराने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।