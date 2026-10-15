Lucknow News: राजधानी में डेंगू के दस नए मरीज मिले

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह का कहना है कि लोगों से डेंगू से बचाव के लिए सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि घरों और आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि रुके हुए पानी में डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनप सकते हैं। कूलर, गमलों, पुराने टायरों, खाली बर्तनों और छतों पर रखे कबाड़ में जमा पानी नियमित रूप से साफ करें। उन्होंने लोगों से अपील की कि बुखार आने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सक से परामर्श करें। तेज बुखार, लगातार उल्टी, पेट में तेज दर्द, रक्तस्राव या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

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लखनऊ। राजधानी में बुधवार को 10 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें इंदिरानगर के चार, अलीगंज के तीन, चंदरनगर के दो और सिल्वर जुबली क्षेत्र के मरीज शामिल हैं।