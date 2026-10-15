Lucknow News: लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने किया रोमांचित

लखनऊ। सदर में वैश्य धर्मशाला में चल रही रामलीला में बुधवार को लक्ष्मण-परशुराम संवाद के मंचन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। सीता स्वयंवर में राम ने शिवधनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंच गए। इस दौरान लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमने बचपन में बहुत से छोटे-छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। इसके बाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद पर खूब तालियां बजीं। बृहस्पतिवार शाम सात बजे राम बरात निकलेगी और फिर शुक्रवार से फिर से रामलीला का मंचन होगा।

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