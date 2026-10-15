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Lucknow News: लक्ष्मण-परशुराम संवाद ने किया रोमांचित

Thu, 15 Oct 2026 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:41 AM IST
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The dialogue between Lakshman and Parashuram was thrilling.
सदर कैंट बनिया मोहाल ​स्थित लाला गुरू चरण लाल रौनियार वैश घर्मशाला में रामलीला का मंचन करते कला
लखनऊ। सदर में वैश्य धर्मशाला में चल रही रामलीला में बुधवार को लक्ष्मण-परशुराम संवाद के मंचन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। सीता स्वयंवर में राम ने शिवधनुष तोड़ा तो परशुराम क्रोधित होकर वहां पहुंच गए। इस दौरान लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमने बचपन में बहुत से छोटे-छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। इसके बाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद पर खूब तालियां बजीं। बृहस्पतिवार शाम सात बजे राम बरात निकलेगी और फिर शुक्रवार से फिर से रामलीला का मंचन होगा।

सदर कैंट बनिया मोहाल स्थित लाला गुरू चरण लाल रौनियार वैश घर्मशाला में रामलीला का मंचन करते कला

सदर कैंट बनिया मोहाल स्थित लाला गुरू चरण लाल रौनियार वैश घर्मशाला में रामलीला का मंचन करते कला

सदर कैंट बनिया मोहाल स्थित लाला गुरू चरण लाल रौनियार वैश घर्मशाला में रामलीला का मंचन करते कला

सदर कैंट बनिया मोहाल स्थित लाला गुरू चरण लाल रौनियार वैश घर्मशाला में रामलीला का मंचन करते कला

सदर कैंट बनिया मोहाल स्थित लाला गुरू चरण लाल रौनियार वैश घर्मशाला में रामलीला का मंचन करते कला

सदर कैंट बनिया मोहाल स्थित लाला गुरू चरण लाल रौनियार वैश घर्मशाला में रामलीला का मंचन करते कला

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