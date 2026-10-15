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Lucknow News: युवा उत्सव में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा

Thu, 15 Oct 2026 02:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:43 AM IST
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Youth showcased their talent at the youth festival.
कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां
लखनऊ। युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वावधान में जनपद स्तरीय युवा उत्सव का दो दिवसीय आयोजन लखनऊ पब्लिक पीजी कॉलेज में संपन्न हुआ। यह उत्सव केंद्र सरकार की नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान थीम पर आधारित था। इसमें 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं ने हिस्सा लिया।
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मुख्य अतिथि युवा कल्याण व प्रांतीय रक्षक दल मुख्यालय के उपनिदेशक आदित्य कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में लोकनृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग और कविता लेखन की प्रतियोगिताएं हुईं। युवाओं ने इन विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन सत्र में विजयी प्रतिभागियों को पदक, ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। लोकनृत्य प्रतियोगिता में लोक रंग नृत्य अकादमी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वी-राजवंशी (एलपीपीजीसी) दूसरे स्थान पर रहा। लोकगीत प्रतियोगिता में एलपीपीजीसी ने पहला स्थान हासिल किया। लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम दूसरे स्थान पर रही। आयोजन में जिला युवा कल्याण अधिकारी अनिल कुमार तिवारी और कार्यक्रम प्रभारी आशीष मिश्रा का योगदान रहा।

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

कार्यक्रम में नृत्य प्रसतुति देतीं युवतियां

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