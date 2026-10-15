फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Farmer on motorcycle dies after being hit by a vehicle

Lucknow News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत

Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 15 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Farmer on motorcycle dies after being hit by a vehicle
प्रतीकात्मक।
लखनऊ। काकोरी के बड़ागांव निवासी किसान श्रवण कुमार (43) की मंगलवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था।
विज्ञापन


इंस्पेक्टर सतीश राठौर के मुताबिक, श्रवण के भाई मनोज ने बताया कि मंगलवार रात करीब 10 बजे वह पत्नी रिंकी को लेने साढ़ू के घर टेडवा गांव जा रहे थे। डम्मरखेड़ा और बाबूरिया खेड़ा गांव के बीच अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें ट्रामा सेंटर ले गई और उनके मोबाइल से परिजनों को हादसे की जानकारी दी। इलाज के दौरान श्रवण की मौत हो गई। इंस्पेक्टर ने बताया कि परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। श्रवण के परिवार में पत्नी रिंकी, बेटा शिवांश और बेटियां सुनैना व नैना हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed