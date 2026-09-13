Lucknow News: अखिलेश विश्वकर्मा अध्यक्ष, कृष्ण गोपाल बने शाखा मंत्री

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लखनऊ। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की सवारी डिब्बा कारखाना की आलमबाग शाखा इकाई का शनिवार को गठन किया गया। इसमें अखिलेश विश्वकर्मा को अध्यक्ष और कृष्ण गोपाल अवस्थी को शाखा मंत्री चुना गया। कार्यक्रम में कारखाना मंडल मंत्री अनूप बाजपेई और एआईआरएफ के क्षेत्रीय सचिव एसयू शाह सहित पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर शर्मा, रामहितकारी और श्रीनिवास राय भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों और पूर्व अध्यक्षों को पुष्पमाला व अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने शाखा इकाई को सभी को साथ लेकर चलने का संदेश दिया। साथ ही कारखाने की चुनौतियों से मिलकर निपटने का प्रयास करने को कहा।