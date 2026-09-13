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Lucknow News: 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण

Sun, 13 Sep 2026 02:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:10 AM IST
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Teeth of 250 children were examined.
छावनी में 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण
लखनऊ। छावनी परिषद की ओर से कमांड मिलिट्री डेंटल सेंटर के सहयोग से शनिवार को सदर के मंगला देवी जूनियर हाईस्कूल में दांतों की सुरक्षा के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें परिषद के स्कूलों के 250 बच्चों का दंत परीक्षण किया गया। सीईओ अभिषेक राठाैड़ ने बताया कि कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. तपन सिंह ने अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को दांतों को स्वस्थ रखने के तरीके बताए। उन्होंने बताया कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश करना और संतुलित खानपान अपनाना चाहिए। इस अवसर पर छावनी परिषद के सभी छह विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
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छावनी में 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण

छावनी में 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण

छावनी में 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण

छावनी में 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण

छावनी में 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण

छावनी में 250 बच्चों के दांतों का हुआ परीक्षण

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