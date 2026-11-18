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राम गुलाम पत्नी किशन कुमारी और छह बेटों मुकेश, रिंकेश, लोकेश, गिरधारी, गुड्डू और अंकुश के साथ बाराबिरवा स्थित मानसरोवर एलडीए मार्केट के सामने फुटपाथ पर रहते हैं। अंकुश के बड़े भाई मुकेश के मुताबिक, सोमवार रात करीब 9:30 बजे अंकुश कुछ दोस्तों के साथ डिवाइडर पर लेटा था। टॉयलेट जाने के लिए सड़क पार करते समय कानपुर रोड की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। आरोपी चालक कार लेकर भाग निकला।पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता राम गुलाम थारू का आरोप है कि पोस्टमार्टम के बाद भी पुलिस ने शव नहीं सौंपा और खुद दाह संस्कार करने का दबाव बनाने लगी। इससे नाराज परिजन और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने मुकेश की पिटाई की।इंस्पेक्टर पीके सिंह के मुताबिक, अंकुश शराब के नशे में दोस्तों से झगड़ रहा था और इसी दौरान कार की चपेट में आ गया। परिजन शव रखकर प्रदर्शन करना चाहते थे। जिन्हें ऐसा करने से रोका गया। एडीसीपी दक्षिणी आर. वसंथ कुमार ने पुलिस की ओर से मारपीट के आरोप को गलत बताया। उन्होंने कहा कि शव परिजनों को सौंप दिया गया है जो उसे पैतृक गांव ले गए हैं।