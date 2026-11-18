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जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि पांचों जोन में दोपहर तीन से रात आठ बजे तक चेकिंग की गई। बिना नंबर प्लेट, हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने और वैध दस्तावेज न रखने वालों पर कार्रवाई हुई। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को भी पकड़ा गया। चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया।पश्चिमी जोन : 2,024 चालान और 56 वाहन सीजमध्य जोन : 673 चालान और 14 वाहन सीजपूर्वी जोन : 665 चालान और छह वाहन सीजउत्तरी जोन : 497 चालान और दो वाहन सीजदक्षिणी जोन : 416 चालान और 11 वाहन सीजकैसरबाग, हुसैनगंज, नखास, अटल चौक, तेलीबाग चौराहा, 1090 चौराहा, आईटी चौराहा, निशातगंज क्रॉसिंग और अवध चौराहे समेत प्रमुख स्थानों पर अभियान चलाया गया।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने की अपील की। साथ ही एचएसआरपी लगवाने और वाहनों में अवैध बदलाव से बचने की सलाह दी।