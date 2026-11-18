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हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे। अचानक लोहे का हिस्सा खिड़की तोड़कर अंदर घुसने से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने खिड़की में फंसे बैरिकेडिंग के हिस्से को बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हादसे के चलते हजरतगंज में कुछ देर तक यातायात बाधित रहा और सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे। अचानक लोहे का हिस्सा खिड़की तोड़कर अंदर घुसने से यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने खिड़की में फंसे बैरिकेडिंग के हिस्से को बाहर निकाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हादसे के चलते हजरतगंज में कुछ देर तक यातायात बाधित रहा और सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं।

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लखनऊ। हजरतगंज चौराहे के पास सोमवार रात कानपुर-तुलसीपुर-गोंडा रूट की रोडवेज बस (यूपी 47 टी 2610) अनियंत्रित होकर लोहे की बैरिकेडिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैरिकेडिंग का एक हिस्सा टूटकर बस की खिड़की का शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस गया।