Lucknow News: चोरी के आरोप में किशोर को डेंटल कॉलेज के कर्मियों ने पीटा, मौत

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किशोर एक साल से पीजीआई में रह रहा था। किशोर की मां ने बताया कि मंगलवार शाम करीब चार बजे बेटा अपनी बहन से सब्जी खरीदने की बात कहकर घर से निकला था। काफी देर तक नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू हुई, मगर कुछ पता नहीं चला। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बेटे ने बहन को कॉल की और रोने लगा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसका मोबाइल बंद हो गया। बेटी ने उन्हें जानकारी दी तो वह शाम करीब चार बजे पीजीआई थाने पहुंचीं। यहां पता चला कि बेटा नशे की हालत में पुलिस को मिला था। थोड़ी देर बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया था।एडीसीपी दक्षिणी आर वसंथ कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे पीजीआई पुलिस को सूचना मिली कि अस्पताल के पार्क के पास कुछ लोग किशोर की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला सरदार पटेल डेंटल अस्पताल के कर्मचारियों ने किशोर को चोरी के आरोप में पकड़ा था और उसकी पिटाई कर भाग निकले। पुलिस ने किशोर की मां को घटना की सूचना दी और उसे लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया। मां के मुताबिक जब वह अस्पताल पहुंची तो पता चला कि बेटे की मौत हो चुकी है। उसका शरीर भी काला पड़ गया था।आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठितएडीसीपी ने बताया कि मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फुटेज के जरिये आरोपियों को चिह्नित किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। सर्विलांस के जरिये उनकी लोकेशन ट्रेस कर दबिश दी जा रही है।