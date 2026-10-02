Lucknow News: चोरी के आरोप में किशोर को तीन घंटे तक पीटा, मौत

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किशोर एक साल से पीजीआई में रह रहा था। किशोर की मां ने बताया कि मंगलवार शाम करीब चार बजे बेटा अपनी बहन से सब्जी खरीदने की बात कहकर घर से निकला था। काफी देर तक नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू हुई, मगर कुछ पता नहीं चला। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बेटे ने बहन को कॉल की और रोने लगा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसका मोबाइल बंद हो गया। बेटी ने उन्हें जानकारी दी तो वह शाम करीब चार बजे पीजीआई थाने पहुंचीं।ढाई घंटे तक की पूछताछएडीसीपी दक्षिणी आर वसंथ कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे पीजीआई पुलिस को सूचना मिली कि अस्पताल के पास पार्क में एक किशोर मरणासन्न पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बुधवार सुबह करीब दस बजे किशोर सरदार पटेल डेंटल अस्पताल परिसर में घूम रहा था। इस बीच कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ गई। कर्मचारियों ने किशोर को पकड़ लिया और अस्पताल के एक कमरे में उसे बंद करके करीब ढाई घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद तीन घंटे उसे पीटा और यूपी 112 पर पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने किशोर को चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद किशोर पार्क के पास बने पार्क में जा कर लेट गया था। पीजीआई पुलिस पहुंची और उसे अस्पताल ले गई थी। यहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने किशोर की मां को घटना की सूचना दी थी। वहीं, मां का कहना है कि उसका शरीर भी काला पड़ गया था।पुलिस की तीन टीमें गठितएडीसीपी ने बताया कि मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फुटेज के जरिये आरोपियों को चिह्नित किया गया है। इनमें तीन लोेगों को पीजीआई पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं एक अन्य की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है ।