Lucknow News: मनाया गया तीज सावन उत्सव

विज्ञापन

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी में लक्ष्य हाइट्स सोसाइटी की ओर से तीज सावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न खेल, नृत्य और मनोरंजक प्रतियोगिताएं हुईं। इनमें महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सभी ने झूलों का आनंद लिया। रीता श्रीवास्तव, शील तिवारी और कविता ने विशेष प्रस्तुतियां दीं। उनकी प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा। शील तिवारी और कविता ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रीति चौबे ने किया।