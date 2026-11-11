Lucknow News: जेद्दा की उड़ान में आई खराबी, रनवे से बैरंग वापस

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विमान चालक को रनवे पर तकनीकी गड़बड़ी का संदेह हुआ। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी। इसके बाद विमान को टैक्सी वे के रास्ते एप्रन पर लाया गया। अभियंताओं के दल ने विमान की जांच शुरू की। हालांकि काफी समय बीतने के बाद भी खराबी दूर नहीं हो सकी है। फिलहाल 20 यात्री अपने घर लौट गए हैं। शेष यात्रियों को एक अतिथिगृह में ठहराया गया है। अभियंताओं का दल अभी भी खराबी दूर करने में जुटा है।