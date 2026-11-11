Lucknow News: सिटी में आज

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मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी की ओर से सेमिनार एवं पुस्तक का लोकार्पण निशातगंज कैफे आजमी में दोपहर 2:30 बजे।पुस्तिका का विमोचनश्रीमद्भागवत आधारित पुस्तिका तीन श्लोक में जीवन दर्शन का विमोचन गोमतीनगर के विशाल खंड स्थित म. सं. 2/196 में शाम 05.30 बजे से।परिचर्चा व सम्मान समारोहनेशनल इत्तेहाद-ए-मिल्लत कन्वेंशन की ओर से भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर परिचर्चा व सम्मान समारोह यूपी प्रेस क्लब में दोपहर 03.30 बजे से।महोत्सवउत्तराखंड महापरिषद की ओर से उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन बीरबल साहनी मार्ग स्थित भारत रत्न पं. गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में शाम सात बजे से। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे।खेलवीमेंस प्रो. वॉलीबॉल लीग का उद्घाटन इकाना इंडोर स्टेडियम में शाम पांच बजे से।