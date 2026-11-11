Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   In the city today

Lucknow News: सिटी में आज

Wed, 11 Nov 2026 02:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
In the city today
सेमिनार
विज्ञापन

मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी की ओर से सेमिनार एवं पुस्तक का लोकार्पण निशातगंज कैफे आजमी में दोपहर 2:30 बजे।

पुस्तिका का विमोचन
श्रीमद्भागवत आधारित पुस्तिका तीन श्लोक में जीवन दर्शन का विमोचन गोमतीनगर के विशाल खंड स्थित म. सं. 2/196 में शाम 05.30 बजे से।

परिचर्चा व सम्मान समारोह
नेशनल इत्तेहाद-ए-मिल्लत कन्वेंशन की ओर से भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर परिचर्चा व सम्मान समारोह यूपी प्रेस क्लब में दोपहर 03.30 बजे से।


महोत्सव
उत्तराखंड महापरिषद की ओर से उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन बीरबल साहनी मार्ग स्थित भारत रत्न पं. गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में शाम सात बजे से। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे।
विज्ञापन


खेल
वीमेंस प्रो. वॉलीबॉल लीग का उद्घाटन इकाना इंडोर स्टेडियम में शाम पांच बजे से।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed