Lucknow News: ओटीएस के बाद भी 1.80 लाख ने नहीं जमा किया गृहकर

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नगर निगम बकाया गृहकर पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज लेता है। यदि आप फिर भी इसे जमा नहीं करते हैं तो जो ब्याज लगता है वह मूल टैक्स में जोड़कर बकाया बना दिया जाता और नए साल में उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लगता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह चलता है। कई बार निगम कर्मचारी भी कुछ साल पीछे से गृहकर रिवाइज कर देते हैं। इस पर ब्याज भी उसी तरह लगा देते हैं। ऐसे लोगों के लिए शासन ने 15 अगस्त को ओटीएस योजना शुरू की थी। यह चलेगी तो 15 दिसंबर तक पर इस अवधि तक उन आवेदनों पर ही विचार होगा जो 15 नवंबर तक जमा हो जाएंगे।नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने बताया कि शासनादेश के तहत ओटीएस में आवेदन 15 नवंबर तक ही लिए जाएंगे। 11 को भाई दूज का अवकाश है। फिर 14 को दूसरा शनिवार और 15 को रविवार है। ऐसे में आवेदन के लिए 12 और 13 नवंबर का ही मौका है। अभी शासन से योजना का समय बढ़ाने को लेकर कोई आदेश नहीं हुआ है।