Lucknow News: सांस, टीबी के मरीजों को राहत देगी एआई पोर्टेबल एक्सरे मशीन

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रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि यह मशीन मरीजों की भीड़ कम करने में सहायक होगी। एक्सरे की तस्वीरें मरीजों या उनके परिजनों को व्हाट्सएप से साझा की जा सकेंगी। गंभीर मरीजों का बिस्तर पर ही एक्सरे किया जा सकेगा। केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि प्रदेश में किसी चिकित्सा संस्थान में इस तरह की यह पहली मशीन है। मशीन समुदाय के बीच जाकर टीबी मरीजों की सक्रिय पहचान में मदद करेगी।

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लखनऊ। केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में लाई गई एआई पोर्टेबल एक्सरे मशीन सांस व टीबी के मरीजों को राहत देगी। यह एक मिनट में एक्सरे निकाल देगी। हाथ में पकड़ने वाली यह मशीन मरीजों को पारंपरिक केंद्र तक ले जाए बिना निदान स्थल पर ही जांच की सुविधा देती है।