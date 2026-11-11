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Lucknow News: सांस, टीबी के मरीजों को राहत देगी एआई पोर्टेबल एक्सरे मशीन

Wed, 11 Nov 2026 01:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:53 AM IST
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AI-powered portable X-ray machine to provide relief to patients with respiratory conditions and TB
लखनऊ। केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में लाई गई एआई पोर्टेबल एक्सरे मशीन सांस व टीबी के मरीजों को राहत देगी। यह एक मिनट में एक्सरे निकाल देगी। हाथ में पकड़ने वाली यह मशीन मरीजों को पारंपरिक केंद्र तक ले जाए बिना निदान स्थल पर ही जांच की सुविधा देती है।
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रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि यह मशीन मरीजों की भीड़ कम करने में सहायक होगी। एक्सरे की तस्वीरें मरीजों या उनके परिजनों को व्हाट्सएप से साझा की जा सकेंगी। गंभीर मरीजों का बिस्तर पर ही एक्सरे किया जा सकेगा। केजीएमयू की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने बताया कि प्रदेश में किसी चिकित्सा संस्थान में इस तरह की यह पहली मशीन है। मशीन समुदाय के बीच जाकर टीबी मरीजों की सक्रिय पहचान में मदद करेगी।
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