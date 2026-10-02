फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Teachers' role is not merely to teach, but to ensure the all-round development of students: Governor

शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है : राज्यपाल

Fri, 02 Oct 2026 03:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Teachers' role is not merely to teach, but to ensure the all-round development of students: Governor
जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। 
लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शिक्षकों से कहा कि शिक्षक का कार्य केवल छात्रों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करना भी है। बच्चों को अच्छा, स्वच्छ, स्वस्थ, अनुशासित और संवेदनशील नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी विद्यालय और शिक्षकों की है।
विज्ञापन

वे बृहस्पतिवार को जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व पर आधारित भाषण कार्यक्रम के बाद बच्चों को संबोधित कर रहीं थीं। राज्यपाल ने कहा कि कक्षा-10 के छात्रों का परिणाम शत-प्रतिशत आना चाहिए। कमजोर छात्रों को चिह्नित कर उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं व विशेष शिक्षण किया जाए।
विज्ञापन

उन्होंने विद्यालय में छात्रों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने को कहा। शिक्षक छात्रों के होमवर्क की नियमित जांच करें। छात्रों से राज्यपाल ने कहा कि यह उम्र परिश्रम और मेहनत करने का समय है। महात्मा गांधी ने भी साधारण परिवेश से आगे बढ़कर अपने दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से देश और दुनिया को दिशा दी। इस अवसर पर महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्या, विशेष कार्याधिकारी राज्यपाल डॉ. सुधीर महादेव बोबडे आदि उपस्थित थे।

जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। 

जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। 

जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। 

जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। 

जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। 

जनभवन स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed