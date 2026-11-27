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राजाजीपुरम। ठाकुरगंज के नेवाज गंज नेपियर रोड कॉलोनी निवासी शिक्षिका संध्या गुप्ता (39) ने बुधवार देर रात खुदकुशी कर ली। हरदोई के शाहाबाद निवासी भाई तुषार गुप्ता ने बताया कि बहन चौक स्थित निजी गर्ल्स कॉलेज में शिक्षिका थीं। तुषार के मुताबिक बृहस्पतिवार रात 10:30 बजे बहनोई शुभम गुप्ता ने मां आशा गुप्ता को घटना की सूचना दी। भाई तुषार ने बताया कि बहन ने रात करीब नौ बजे बहनोई को फल लाने के लिए बाजार भेजा था। वह वापस लौटे तो बरामदे में साड़ी के सहारे पंखे से बहन को लटकता पाया। घर में बहन के सास-ससुर और दोनों बेटे मौजूद थे। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि मृतका के परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है।