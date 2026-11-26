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प्रतियोगिता में तीन बार के ओलंपियन और तीसरी वरीय एचएस प्रणय को पुरुष एकल में हार का सामना करना पड़ा। यूपी बैडमिंटन अकादमी में आयोजित प्रतियोगिता के पुरुष एकल में तुषार सुवीर ने पांचवीं वरीय मलयेशिया के जस्टिन होह को सीधे गेमों में 21-11, 21-17 से हराया। तुषार ने आक्रामक खेल दिखाते हुए पहले गेम में दबदबा बनाया।दूसरे गेम में भी उन्होंने अपनी लय कायम रखी और मुकाबला अपने नाम किया। महिला एकल में तान्या हेमनाथ ने हमवतन और सातवीं वरीय देविका सिहाग को तीन गेम के कड़े मुकाबले में 21-14, 18-21, 21-16 से मात दी। तान्या ने निर्णायक गेम में अहम अंकों पर संयम बनाए रखते हुए जीत हासिल की। महिला युगल में शीर्ष वरीय गायत्री गोपीचंद पी और त्रिशा जॉली ने क्वालीफायर जोड़ी रश्मि गणेश व अमृता प्रमुथेश को 21-8, 21-7 से हराया। भारतीय जोड़ी ने अनुभव और तालमेल के दम पर आसानी से जीत दर्ज की। महिला एकल में दूसरी वरीय तन्वी शर्मा को मलयेशिया की गोह जिन वेई के मैच छोड़ने से जीत मिली।तीसरी वरीय उन्नति हुड्डा ने यूक्रेन की येव्हेनिया कांतमिर को 21-15, 21-19 से हराया। आठवीं वरीय ईशारानी बरुआ ने इंडोनेशिया की थालिता आर वरियान को 21-12, 25-23 से मात दी। तस्नीम मीर, पांचवीं वरीय अस्मिता चालिहा और रक्षिता संतोष रामराज भी अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंचीं। वहीं, मलयेशिया की वांग लिंग चिंग ने आकर्षी कश्यप को और थाईलैंड की सुपानिदा कटेथोंग ने मानसी सिंह को शिकस्त दी। पुरुष एकल में चीनी ताइपे के झी यिंग यू ने तीसरी वरीय एचएस प्रणय को 21-19, 21-17 से हराकर बड़ा उलटफेर किया।चौथी वरीय इंडोनेशिया के रिची दुता रिचार्डो ने किरन जार्ज को 21-4, 21-8 से मात दी। क्वालीफायर शाश्वत दलाल ने अमेरिका के मार्क शैली को तीन गेम में हराया। पुरुष युगल में भारत के भार्गव राम एंजेला और विश्वा तेज ने आर्या ठाकोर व ध्रुव ठाकोर को हराया। हालांकि, अभ्युदय चौधरी-आयुष मखीजा और सूरज गोआला-निकोलस नाथन राज की जोड़ियां हारकर बाहर हो गईं।मिश्रित युगल में सातवीं वरीय ध्रुव रावत व मनीषा के ने मोहित जगलान व लक्षिता जगलान को 21-16, 21-13 से हराया। शीर्ष वरीय ध्रुव कपिला व तनीषा क्रेस्टो ने दिव्यम अरोरा व श्रवाणी वालेकर को तीन गेम में मात दी। भव्य छाबड़ा-अदिति भट्ट, विराज कुवले-रुतुपर्णा पांडा और सात्विक रेड्डी-रेशिका की जोड़ियों ने भी अगले दौर में जगह बनाई। आयुष मखीजा व अनघा अरविंदा पेई ने हरिहरन आमसाकरुणन व राधिका शर्मा को तीन गेम में शिकस्त दी।