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ग्रामीणों को गांव में ही बैकिंग सेवाएं मुहैया कराने वाली बीसी (बैंकिंग करस्पांडेंट) सखियों ने मानदेय और अन्य मांगों को लेकर सितंबर में भी धरना-प्रदर्शन किया था। बाद में राज्य आजीविका मिशन के उपायुक्त के लिखित आश्वासन पर सातवें दिन धरना समाप्त कर दिया गया था। इसमें मांगों पर विचार कर एक माह में अवगत कराने की बात कही गई थी। एक माह बीत गया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इस पर बीसी सखियों ने दोबारा धरना-प्रदर्शन शुरू किया है। संगठन के संस्थापक उदय मिश्र ने बताया कि धरना-प्रदर्शन में प्रदेश के सभी जिलों की बीसी सखियां प्रतिभाग कर रही हैं।मोहनलालगंज क्षेत्र की बीसी सखी शालिनी ने बताया कि मांगों का निराकरण न होने और कुछ दिक्कतों की वजह से उन्होंने काम बंद कर रखा है। खाताधारक अबरार, रामरानी, विनोद आदि लोग धनराशि निकालने के लिए संपर्क करते हैं। काम न होने पर खाताधारकों को बैंक जाना पड़ता है।