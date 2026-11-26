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देखने में सोने जैसी लगने वाली इस ज्वेलरी में सबसे ज्यादा मांग चूड़ियों की है। इनकी कीमत 100 से 2000 रुपये तक है, जबकि लंबे हार 3,000 से 5,000 रुपये तक में उपलब्ध हैं। अन्य डिजाइन 500 से 5,000 रुपये तक मिल रहे हैं। ग्राहक पोशाक के रंग और अपनी पसंद के अनुसार गहने तैयार भी करा रहे हैं।कारोबारी संजय गुप्ता के मुताबिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का पारंपरिक लुक हर उम्र की महिलाओं को पसंद आ रहा है। कम कीमत में सोने जैसी चमक मिलने से महिलाएं सहालग के अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए कई डिजाइन खरीद रही हैं। दुल्हनों के लिए आठ आभूषणों वाले ब्राइडल सेट 1,500 से 5,000 रुपये तक किराये पर उपलब्ध हैं। इनमें गले का सेट, झुमकी, मांग टीका, नथ और हाथ फूल समेत आठ आभूषण शामिल हैं।कारोबारी रंजीत बताते हैं कि ग्राहक अब लहंगे और साड़ी के रंग के अनुसार ज्वेलरी तैयार करा रहे हैं। ब्राइडल सेट किराये पर लेने का विकल्प भी पसंद किया जा रहा है। इससे कम खर्च में दुल्हन का पूरा शृंगार हो जाता है।वैसे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें शहर के लगभग सभी बड़े-छोटे कस्बे में मिल जाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से राजधानी के गड़बड़झाला, हलवासिया मार्केट, भूतनाथ मार्केट, पत्रकारपुरम, आलमबाग, अलीगंज और कपूरथला में कारोबार अधिक होता है। सहालग के चलते इन बाजारों में शादी की खरीदारी के लिए ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है।चूड़ियां व कड़ा : 100 से लेकर 2,000 रुपयेलंबा हार : 3,000 से 5,000 रुपयेचेन : 150 से 2,000 रुपये तक