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प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने 1090 चौराहे पर ही पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इसमें गन्ने का मूल्य 600 रुपये करने, किसान आयोग का गठन करने, किसान क्रेडिट कार्ड का पूरा कर्ज माफ करने, धान खरीद केंद्र नियमित चलाने आदि की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मांगों का निराकरण न होने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने 1090 चौराहे पर ही पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इसमें गन्ने का मूल्य 600 रुपये करने, किसान आयोग का गठन करने, किसान क्रेडिट कार्ड का पूरा कर्ज माफ करने, धान खरीद केंद्र नियमित चलाने आदि की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मांगों का निराकरण न होने पर आंदोलन किया जाएगा।

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लखनऊ। गन्ना मूल्य बढोतरी, किसान आयोग का गठन और खाद की कालाबाजारी पर रोक आदि मुद्दों को लेकर आजाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों एवं किसानों ने बुधवार को गोमतीनगर के 1090 चौराहे पर विरोध-प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने विधानभवन तक पदयात्रा निकालने की बात कही थी, मगर पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक लिया।