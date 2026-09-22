Lucknow News: टी-14 ने जीती क्लाइंट काउंसिलिंग प्रतियोगिता
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:28 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:28 AM IST
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लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के विधि विभाग ने 21 सितंबर को पहली इंट्रा क्लाइंट काउंसिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टीम टी-14 ने यह खिताब अपने नाम किया जबकि टीम टी-25 उपविजेता रही। विधि विभागाध्यक्ष प्रो. सुदर्शन वर्मा ने बताया कि निर्णायक मंडल में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की संकायाध्यक्ष डॉ. शष्या मिश्रा और एडवोकेट वंशज शुक्ला शामिल रहे। फाइनल में टीम टी-14 में गुडली और अपर्णा सिंह थीं। टीम टी-25 में अंशुल मिश्रा और आयुषी शामिल थीं।
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