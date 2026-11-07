Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Surveillance will be carried out using drones and CCTV cameras during Diwali

Lucknow News: दिवाली पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

Sat, 07 Nov 2026 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
Surveillance will be carried out using drones and CCTV cameras during Diwali
लखनऊ। दिवाली पर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि बाजारों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी, एंटी रोमियो स्क्वॉड और पिंक मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी।
विज्ञापन

हजरतगंज, अमीनाबाद जैसे भीड़-भाड़ वाले बाजारों में भारी पुलिस बल रहेगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मेट्रो और मॉल में बीडीएस व डॉग स्क्वॉयड से चेकिंग जारी है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि सोमवार तक शहर के मुख्य बाजारों में भारी वाहनों की नो-एंट्री रहेगी। पुलिस ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल और चिह्नित पार्किंग में वाहन खड़े करने की अपील की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed