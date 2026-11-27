यूपी में सियासी बिसात बिछने के बीच एक दल को बिना कुछ किए ही प्रचार का लाभ मिलने लगा है। हालांकि, वो कुछ बोल नहीं रहे पर मन ही मन काफी खुश हैं। वहीं, खेल एसोसिएशन के मुखिया का अंदाज अफसरों में खूब चर्चा बटोर रहा है। प्रदेश के राजस्व विभाग के मुखिया ने अफसरों को ऐसी दवा दी है कि सभी का हाल बेहाल है और उनका इलाज करने वाला भी कोई नहीं है। पढ़ें ये किस्से:

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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की बिसात तेजी से बिछने लगी है। नेताओं और दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। इस बीच दो बड़े दलों के बीच सीट को लेकर खिंची तलवार का फायदा तीसरे दल को बिना कुछ किए ही मिल रहा है। दरअसल, एक-दूसरे से नाराज एक नेता ने इस दल की मुखिया की तारीफ कर उनकी चर्चा को गति दे दी है। इसे लेकर नीले झंडे वाले दल के लोग खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हैं कि उनका बिना कुछ किए ही खूब प्रचार हो रहा है।प्रदेश की एक बड़ी खेल एसोसिएशन के मुखिया के तेवर भी गजब हैं। खेल विभाग से मान्यता मिली है तो सरकारी स्टेडियमों में कैंप लगाने की सुविधा भी भरपूर मिलती है। कैंप लगाने की बारी आती है तो महाशय सरकारी खेल अधिकारियों के दरवाजे पर हाजिरी लगाने में पीछे नहीं रहते। लेकिन जैसे ही कैंप निपटता है, उनके सुर और अंदाज दोनों बदल जाते हैं। फिर सुविधाओं में कमियां गिनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुखिया की इस अदा से खेल विभाग के बड़े अधिकारी भी खूब वाकिफ हैं।राजस्व जुटाने वाले एक महकमे में इन दिनों अफरा-तफरी है। सैकड़ों मातहत 'घायल' हैं, लेकिन मरहम लगाने वाला कोई नहीं। एक तरफ नौकरी और अच्छी पोस्टिंग खतरे में है तो दूसरी तरफ 'करप्शन' का टैग लग गया। तेजतर्रार बड़े साहब ने मातहतों को ऐसी दवा दी है, जिसे न निगलते बन रहा है और न उगलते। इसका असर यह हुआ कि एक धड़ा मलाईदार पोस्टिंग पर जमे अफसरों का कच्चा चिट्ठा ऊपर तक पहुंचाने में जुट गया है।