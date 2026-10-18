Lucknow News: सदर पुराना किला में सबवे का निर्माण जल्द, रक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन

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मंडल अध्यक्ष सतबीर सिंह राजू ने बताया कि पूर्व में आदेश जारी होने और धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है, व्यापारी दुकानें बेचने की स्थिति में पहुंच गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर अतिक्रमण भी है। प्रतिनिधिमंडल ने अतिक्रमण हटाने और निर्माण शीघ्र शुरू कराने के लिए रेलवे अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की। इस मौके पर रूपा देवी, विनोद अग्रवाल, रीना सिंघानिया, अमित शुक्ला, मुकेश कुमार, संतोष गुप्ता और वीरेंद्र शुक्ला मौजूद रहे।वहीं, भारतीय जन सेवा समिति के अध्यक्ष शैलेश बाजपेयी ने प्रतिनिधिमंडल के साथ बुलाकी अड्डा से राजाजीपुरम जाने वाले मार्ग पर जाम की समस्या उठाई। प्राथमिक विद्यालय हैदरगंज से चौकी टिकैतगंज, बाजारखाला तक आवागमन में भी राहत दिलाने की मांग की। वहीं, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि विभिन्न मोर्चा अध्यक्ष, समाजसेवी, उत्तराखंड महापरिषद, ओबीसी मोर्चा समेत कई अन्य व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की और सामाजिक सरोकारों और जनहित के विषयों पर चर्चा की।